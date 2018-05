Willem II start met jeugdopleiding aan de Rueckertbaan

013 cancelt show van heavy me­tal-band na vermeende 'na­zi-verheerlij­king'

15:47 TILBURG - De Poolse heavy metal-band Infernal War is zaterdagavond niet meer welkom in poppodium 013. De band zou ter discussie staan vanwege een 'ziekmakende fascinatie' voor de gruweldaden van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Dat maakte BBC News gisteren bekend.