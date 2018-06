Wind vermoedelijk oorzaak instorten plafond Odulphus-lokaal: gebouw veilig verklaard

Donderdagmiddag is het gebouw onderzocht door gemeentelijke experts om te kijken of er meer lokalen met dezelfde (oude) stucplafondconstructies zijn. Dat bleek niet het geval. Het gebouw is veilig verklaard. De lessen zijn vrijdag daarom gewoon van start gegaan.

Met de leerlingen van de getroffen klas is vrijdagmorgen nagesproken over het voorval. Claassens: ,,We kijken of dit voldoende is of dat nog verdere nazorg nodig is."