Winkel 013Circles draagt uit: hergebruikte kleding is duurzaam, leuk én speciaal

Rian van Pelt zal wel tot aankoop overgaan. Ze monstert zichzelf zaterdagmiddag goedkeurend in een grote spiegel: dat tweedehandsje past haar prima. Háár zul je bij de Primark niet zien, of in de H&M. ,,Ik heb een hekel aan snelle en goedkope kleding. De berg textiel in de wereld wordt zo alsmaar groter. En als je dan ook nog weet onder welke omstandigheden die kleding in landen als Bangladesh wordt gemaakt, vind ik dat helemaal niet kloppen."