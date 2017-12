Wintergloed is ook feest zonder echte sneeuw

Winterkermis in Tilburg snakt naar sneeuw, maar Johnny's Burgers gaan er gratis wel in

16:38 TILBURG - Zonder twijfel was Johnny's Burger Co zaterdagmiddag de populairste attractie op de winterkermis in Tilburg. Een lange rij wachtenden krulde zich om een kale kerstboom heen. Wat maakte de burgers van Johnny zo gewild? Ze waren gratis ter gelegenheid van de opening van de zaak op het Pieter Vreedeplein.