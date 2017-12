Winterparadijs Udenhout is terug na twee jaar afwezigheid

Een hele uitdaging, gezien de vele problemen in het verleden. Het energieverbruik is, volgens Swaans, 30 % lager in een hal dan in de open lucht. ,,Udenhout staat achter ons, en we kregen veel steun van de gemeente, RABO, onze sponsoren, goede doelen stichtingen en met een collecte bij onze inwoners," aldus Swaans, die drie jaar Winterparadijs voor zijn rekening wil nemen.