Witwaswinkel op de korrel: vergunningplicht voor verdachte Brabantse bedrijfjes

BREDA - Brabant bindt de strijd aan met het witwassen via bedrijfjes en winkels zoals kapsalons en zonnestudio's. Daartoe leggen gemeenten de vrije vestiging van winkels aan banden. Er komt er vergunningplicht voor verdachte ondernemingen in risicobranches.

Het vermoeden bestaat dat witwassen van crimineel geld veelvuldig voorkomt in bijvoorbeeld kap- en massagesalons, nagelstudio's en zonnebanken. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat in West-Brabant relatief veel bedrijfjes uit zulke risicobranches voorkomen.

Risicogebieden

De burgemeesters van Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en Tilburg werken aan de invoering van de vergunningplicht. Die gaat alleen gelden voor verdachte ondernemers in kwetsbare branches en/of risicogebieden waar veel winkelruimte leeg staat en huren laag zijn. Zo schaadt de maatregel de bedrijvigheid en bonafide ondernemers niet, is de gedachte.

De Taskforce Brabant-Zeeland die de georganiseerde criminaliteit bestrijdt vermoedt dat criminelen die winkelruimtes in toenemende mate huren. Ze beginnen bijvoorbeeld een kapperszaak, maar gebruiken die als dekmantel om criminele winsten wit te wassen.

Volgens deskundigen zijn witwaspraktijken in bijvoorbeeld nagelstudio’s , boetiekjes en kapsalons waar nauwelijks een klant binnenstapt, aan de orde van de dag. ,,Het is wijdverbreid’’, zegt hoogleraar Recht en Samenleving, Jan Brouwer. ,,Vroeger waren het de belwinkels. Maar met al die mobieltjes is dat vandaag de dag moeilijk te verkopen. Dus storten criminelen zich op andere branches.’’

Probleemstraten

Nu nog kan iedereen die dat wil morgen een kapsalon, nagelstudio of massagesalon beginnen. Het huren van winkelruimte is genoeg, een vergunning is niet nodig. Daar maakt de regio een eind aan. Rotterdam ging West-Brabant al voor. Daar werd het vergunningenstelsel al in 2015 voor probleemstraten ingevoerd omdat de gebruikelijk fiscale en strafrechtelijke aanpak tekort schoot.



De ANKO, de brancheorganisatie voor de kappers in Nederland, staat achter de aanpak van de burgemeesters in West-Brabant. Maar waarschuwt voor een heksenjacht. ,,We willen graag dat de mogelijke rotte appels uit onze branche verdwijnen. Maar dan moet je wel zeker weten dat ze rot zijn.’’

Witwaspraktijken

In Utrecht loopt momenteel een politiestudie naar witwaspraktijken in kapsalons. De branche zag het aantal kappers de afgelopen twintig jaar bijna verdubbelen naar 24.000 terwijl de omzet in de sector nagenoeg gelijk bleef. Volgens cijfers van het onderzoeksbureau van ING liep het aantal handelingen in de kapperstoel – knippen, wassen, verven – zelfs terug.