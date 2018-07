Woensdag op de Tilburgse kermis draait het om kinderen en badeenden

TILBURG- Met een speurtocht over de kermis, een concert op grote hoogte en een haven vol bandeendjes is ook woensdag genoeg te doen op de Tilburgse Kermis. Wat kun je zien? Wij zetten het elke dag op een rij.

Junior kermiswethouder

Attracties testen, snoep proeven en met kermisfans op de foto, de kermiswethouder is er tien dagen lang druk mee. Dit jaar komt een junior kermiswethouder hem helpen. Daar hoort het testen van de lekkerste suikerspin natuurlijk ook bij! Iedereen tussen de acht en twaalf jaar kon solliciteren, het kermisteam en de kermiswethouder hebben een junior kermiswethouder gekozen.

Badeendenrace in Piushaven

Voor één middag is de Piushaven gevuld met badeendjes, tijdens de jaarlijkse Badeendenrace. 15.000 badeendjes dobberen zo snel mogelijk naar de finish te, waarbij er verschillende prijzen te winnen zijn. Zo kun je een Eend (Citroën C1) winnen, waar je een jaar lang in mag rijden! Iedereen kan meedoen, voor €5,- adopteer je een eendje.

Dit jaar is er ook een Badeendenrace XL, waarbij bedrijven het tegen elkaar opnemen. Hierbij is het de bedoeling dat de badeenden, die groter zijn dan bij de normale badeendenrace, gepimpt worden. Is jouw eend de snelste of de mooiste? Dan win je misschien een barbecue!

Concert in the Sky

Dit moet toch wel een van de meest bijzondere concertlocaties zijn: Concert in the Sky. Vorig jaar zong Miss Montreal op grote hoogte, dit jaar is het zanger Wulf die zingt op een groot dakterras. De kaartjes kon je winnen door te luisteren naar Sky Radio. In totaal zijn er vijftien winnaars die samen met een vriend of vriendin kunnen genieten van dit speciale concert.

Maak eens een ritje in Spinning Coaster XXL