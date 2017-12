Woeste Tilburger (62) gooit heet water over ex, cel- en taakstraf geëist

Domien Verschuuren uit Tilburg gespannen door Glazen Huis: 'Het is spannend'

10:56 TILBURG - Het Glazen Huis wordt nog doorzichtiger. En dat zorgt bij 3FM-dj Domien Verschuuren voor extra spanning. De mobiele studio, die vanaf maandag in Apeldoorn het middelpunt vormt voor de actie Serious Request, is dit jaar volledig van glas. ,,De muren van de slaapkamer zijn ook van glas en overal hangen camera's. Je even terugtrekken wordt lastig. Dat vind ik wel spannend'', vertelt de dj.