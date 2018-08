Woningbouw Koningsoord start 1 november

Anonieme tip leidt naar hennepkwe­ke­rij met 381 planten in woning in Tilburg

17:41 TILBURG - In een woning aan de Oude Kapelstraat in Tilburg heeft de politie donderdag een hennepkwekerij aangetroffen na een anonieme tip. Een man (52) die zich in de woning bevond, is opgepakt.