Woningbouw op locatie voormalige Vlashofschool Berkel-Enschot

'CDA Tilburg is te veel car­riè­re­par­tij': raadslid Dankers stapt over

24 november TILBURG - CDA-raadslid Claudia Dankers stapt over naar de partij Voor Tilburg. Reden: ze vindt dat het Tilburgse CDA te zakelijk en strategisch gericht is. ,,Het is er te veel mee bezig mensen op landelijke en provinciale posities te krijgen. Politiek is dan carrière. Dat past niet bij mij."