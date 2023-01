Woningnood, maar WonenBreburg bouwt in Tilburg geen nieuwe sociale huurwoningen in 2023

Nieuwe kerncentra­les doen niets af aan Brabantse ambitie voor kernener­gie

DEN BOSCH - Dat Brabant niet in beeld is voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil laten bouwen, betekent niet dat de provincie haar interesse in nucleaire energie verliest. Integendeel. De Brabantse inspanningen voor innovaties op het gebied van kernenergie gaan onverminderd door.

16 december