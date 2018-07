WOO HAH! kijkt WK: 'Allez les bleus!'

Giggs brengt donker Londen naar zonnig WOO HAH!

21:06 HILVARENBEEK - "Burning my ganja / And I've got something shiny, under my jumper", rapt Giggs vanaf het hoofdpodium van WOO HAH!. Iets glimmends heeft hij duidelijk ook boven zijn shirt, want de gouden ketting die hij draagt stuitert vrijwel onophoudelijk op zijn borst.