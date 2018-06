Woontoren zonder gas komt snel van de grond in wijk Jeruzalem

Al eerder brand in Tilburgse studenten­flat na vertrek bewoners, vermoedens brandstich­ting toen niet bevestigd

19 juni TILBURG - De brand die dinsdag in de vroege ochtend uitbrak in een studentenflat aan de Professor Verbernelaan in Tilburg, lijkt identiek aan een brand vorig jaar in dezelfde flat. Ook toen ontstond de brand op de derde verdieping, op de dag dat het merendeel van de studenten juist was vertrokken.