Yusuf Celik (PvdA Tilburg) heet Hans Smolders in de oppositie wel welkom

TILBURG - ,,De aap is uit de mouw", zo doorziet Hans Smolders de Tilburgse coalitie in wording . D66, GroenLinks en CDA trekken samen verder. Ze ruilen de SP wel voor de VVD in. ,,Al voor de verkiezingen hebben deze partijen afgesproken om koste wat kost de Lijst Smolders buiten het college te houden", weet Smolders zeker.

In de oppositie mag de LST van Smolders wél zaken komen doen, belooft PvdA'er Yusuf Celik. ,,Het gemeentebestuur slaat rechtsaf. De nieuwe coalitie wil een zesde wethouder met een sterk sociaal profiel, maar ik maak me toch zorgen. Armoedebestrijding is in deze stad hard nodig. Samen met de LST en de SP moeten we ons daar sterk voor gaan maken."

SP

Celik heeft wel kritiek op het besluit van de SP om met haar vier zetels uit de onderhandelingen te stappen. Informateur Hans Dieteren noteerde donderdag in zijn verslag dat de SP er geen trek in had om deel uit te gaan maken van een college waarin zij getalsmatig niet nodig is. Celik betreurt dat. ,,Met twee zetels past ons bescheidenheid. Maar als de SP had meegedaan, was er een middencoalitie gekomen. Nu zitten we met centrum-rechts."