Ze wil de ‘superlijm’ van de stad zijn: Tilburg kiest Frederike Luijten als Stadsdichter

Nieuwe huurwonin­gen aan Wilhelmi­nalaan in Reusel, ook nieuw onderdak voor café De Koster

REUSEL - Het huidige pand van café De Koster in Reusel wordt in de toekomst mogelijk gesloopt. Op die plek in het centrum zijn plannen voor twintig huurwoningen. De Koster verdwijnt volgens het plan niet, maar krijgt onderdak in de nieuwbouw. De zaal blijft bestaan, ook als er gebouwd wordt.