Zelfs uit Noorwegen komen bezoekers van Woo Hah!: 'Dit wordt zo vet'

,,Het is een lange reis vanuit Noorwegen, maar het is het zeker waard", vertelt Wanja terwijl ze vanuit Tilburg Centraal komt lopen. Een koffer, weekendtas en plastic tas sleept ze met zich mee. Samen met haar vriendinnen Brynja en Molly is ze speciaal voor Woo Hah! afgereisd naar Nederland. ,,We kijken hier al weken naar uit, er zijn zo veel artiesten die we willen zien. Zoals J Cole, Joey Bada$$ en Goldlink. Vorig jaar was zo vet, dit jaar moesten we wel weer gaan."

Dit jaar is het festival verplaatst naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Hoewel het bij het station een drukte van belang is, zorgt dit ervoor dat een stuk minder is dan vorig jaar, vertelt verkeersregelaar Mike Meeng. ,,We merken dat er nu ook festivalgangers via andere stations reizen, zoals Eindhoven en Tilburg Universiteit. Waarschijnlijk komen er vanaf 14.00 uur steeds meer mensen."



Volledig scherm De pendelbussen staan klaar bij Tilburg Centraal © Ellen Klaver

De vriendengroep van Alessa komt vanuit Amersfoort. Bepakt en bezakt wachten ze totdat de kaartjes voor de pendelbus zijn geregeld. ,,Dit is de eerste keer dat we hier zijn", vertelt Alessa. ,,We blijven hier het hele weekend, maar we komen vooral voor de zondag. Die artiesten zijn echt heel gaaf."

Wanneer de bus vol festivalgangers vertrekt, komen Robin, Beau en Haileigh aangelopen. ,,Daar had ik in willen zitten", zegt Beau met een zucht, terwijl ze een zware boodschappentas even neerzet. Beau en Haileigh komen voor de eerste keer, maar Robin is al twee keer eerder geweest. ,,Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe locatie. Hopelijk is het nu groter, dat zou wel veel beter zijn." Waar het drietal het meest naar uitkijkt? "ASAP Rocky!"