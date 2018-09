'Zenuwachtige' overvaller richt pistool op hoofd New York Pizza-medewerkster in Tilburg: 'Ze is helemaal ontdaan'

VIDEO Winkelcen­trum in Tilburg ontruimd: personeels­le­den onwel, oorzaak onbekend

21:16 TILBURG - Winkelcentrum AaBe Fabriek in Tilburg is maandagmiddag op last van de politie en brandweer ontruimd. Door een nog onbekende oorzaak zijn medewerkers van verschillende winkels onwel geworden. Het gaat om vijftien personeelsleden van Blokker, Xenos en Big Bazaar. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.