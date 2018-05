Zeven keer is scheepsrecht voor Tilburgse winnares Write Now!

De 23-jarige Marjolijn van de Gender uit Tilburg heeft de regionale voorronde van schrijfwedstrijd Write Now! gewonnen. Met haar verhaal 'Meer dan een mens' veroverde ze woensdagavond in Pand P in Eindhoven naast 250 euro aan boekenbonnen een plek in de landelijke finale van de schrijfwedstrijd op 24 juni in Rotterdam. Haar relaas over de postnatale depressie van de jonge moede Nina haalde de jury over de streep: ,,Deze schrijver weet op meesterlijke wijze de spanning vast te houden, vanaf de eerste, inlijstwaardige zin tot aan het steengoede einde."