Zeven stropers aangehouden in De Rips, stroper rijdt in op auto gemeente

Tilburgs natuurge­bied Kaaistoep laat het zien: het aantal insecten holt achteruit

13:48 TILBURG - In twintig jaar tijd is in het Tilburgse natuurgebied De Kaaistoep het aantal nachtvlinders met meer dan de helft afgenomen. Het aantal kevers en kokerjuffers kelderde er nog harder: met meer dan zestig procent.