Ziekenhuis zonder stroom? Het noodaggregaat kwam in Tilburg na 15 seconden al in actie

Vijftien seconden nadat de stroom was uitgevallen, namen de energiecentrales van ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden in Tilburg het al over. De vestiging in Waalwijk ontsprong de dans, al was daar volgens Kolsters ook sprake van een 'dipje'. ,,Daarvan hebben we er alleen dit jaar al zeven gehad", meldt Kolsters. ,,De stroomstoring van vandaag is de achtste dit jaar. Een grote, deze keer."