Zijn Audi gaat op slot en dan wil Martijn A. seks van 11-jarige: ‘Ik ga je ouders doodschieten als je wat vertelt’

BREDA/WAALWIJK/TILBURG - ,,Doe even normaal, ik ben pas 11", riep een van zijn slachtoffers uit op de achterbank. Een Tilburger pleegde in 2021 in Waalwijk seksuele handelingen in hun bijzijn en met drie meisjes van 10, 11 en 14 jaar oud.