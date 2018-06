Zijn de dagen van motorclub Satudarah geteld?

Rotte appels

Thomas vindt dat justitie criminele Satudarah-leden aan moet pakken via het strafrecht en dat het te ver gaat om de hele club te verbieden. Het Openbaar Ministerie vindt dat individuele strafzaken tegen Satudarah-leden te weinig zoden aan de dijk zetten. Want het is juist de clubcultuur die de criminaliteit in de hand werkt en 'geweld verheerlijkt', zo stelde officier van justitie Toine van de Ven. ,,Of moeten we echt geloven dat het iedere keer om rotte appels gaat?" Satudarah werd eerder al verboden in Duitsland.