Zingen voor de plant maakt de smoothie extra lekker

Choreo­graaf Jan Martens genomi­neerd voor prestigieu­ze dansprijs

14:40 TILBURG - Oud-dansacademiestudent Jan Martens maakt kans op een van de VSCD-Dansprijzen: de Zwanen. Martens is genomineerd voor de Zwaan in de categorie ‘meest indrukwekkende dansproductie’ met zijn Rule of Three. De andere twee nominaties in die categorie zijn The hidden floor en We Are Nowhere Else But Here.