Zo gaat het autorijden over de vermaledijde Reeshof-rotonde

Aan ideeën geen gebrek bij kunstenaar Marieke Vromans: Tilburg kan zachter, vriendelij­ker en creatiever

TILBURG - Marieke Vromans wil de betonnen stad zachter maken. Daarvoor bedacht ze kunstwerken als De Rits in het Spoorpark en de scheepsbolders in de Piushaven. Tilburg injecteren met positiviteit, dat is haar missie.