Zo'n 2.000 euro boete voor hardleerse motorrijder uit Oisterwijk

Operazangeres Fientje maakt reality soap van haar weg naar het grote podium

16:57 TILBURG - Het lijkt een reality soap in wording. De jonge operazangeres Josephina Louise Hoogstad, vrienden noemen haar Fientje, wil graag carrière maken bij een Italiaans operahuis. Ze studeerde dit jaar af aan de opleiding Muziektheater Klassiek bij de Hogeschool voor de Kunsten, won de Jacques de Leeuw Prijs en in oktober speelt ze Donna Elvira in de opera Don Giovanni in het Italiaanse Cesena. Ook volgt ze les bij gerenommeerde zangdocenten op Sicilië.