'Zo'n grote vuurbal!' Fel licht boven Brabant kwam waarschijnlijk van ruimtesteen van één centimeter

TILBURG - Een vuurbal lichtte donderdagavond rond 21.00 uur kort de lucht boven Nederland op. Ook in Brabant zagen veel mensen de bal van licht door de lucht vliegen, onder andere in Tilburg, Rosmalen en Loon op Zand.

Het ding gaf volgens getuigen een groenig licht en vloog van oost naar west over Nederland. Meldingen komen uit het hele land, van Groningen tot Scheveningen. Ook in België is de vuurbal gezien.



Het ging heel snel, zegt Wouter Kamp, die de bal over Tilburg zag vliegen. ,,Als je richting het noorden naar de lucht keek, vloog er een bal van oost naar west. Alsof iemand een hele grote vuurpijl afschoot. Niet eentje met een klein streepje, maar echt een mega-vuurbal. Ik was eerst verbaasd, maar al snel keken heel veel mensen van: huh? Heel mooi om te zien.''

Meteoor

Volgens Felix Bettonvil van Sterrewacht Leiden was het waarschijnlijk een meteoor, maar dat valt nog niet met absolute zekerheid te zeggen.

,,Het gaat om een klein steentje dat met een snelheid van tienduizenden kilometer per uur de dampkring binnenkomt. Het doet de lucht fel oplichten en wij zien het dan als een vuurbol", aldus weerman Frank Deboosere tegen HLN.be.

Eén centimeter

De vuurbol die boven vele dorpen en steden te zien was, is eigenlijk een heel heldere vallende ster. ,,Die is vaak niet groter dan één centimeter", zegt Deboosere. De meteoriet kan, wanneer deze in de dampkring komt, heel fel gaan schijnen." Zo helder als de volle maan of zelfs nog helderder", vervolgt Deboosere.

,,Meestal is het leven van een vuurbol erg kort en dus bijna onmogelijk om op beeld vast te leggen. Na één of twee seconden is alles voorbij." Wie het verschijnsel heeft waargenomen, kan dat melden.