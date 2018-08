Zoek de verschillen; hoe herken je een valse munt? Politie Tilburg heeft een tip

Navigatie­sys­te­men uit auto's gestolen tijdens dagje Beekse Bergen, 'Waarvoor betalen we dan 10 euro parkeer­geld?'

15:55 HILVARENBEEK - Het moest een leuk dagje uit worden, maar het bezoek van Jan Beeks uit Leimuiden aan de Beekse Bergen eindigde zondag in mineur. Toen hij na enkele uren in het safaripark terug op het parkeerterrein kwam, bleek het navigatiesyteem uit zijn auto gestolen te zijn. Hij was niet de enige bezoeker van de Beekse Bergen bij wie zondag ingebroken werd in de auto.