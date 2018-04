Zonder spits en schip komt de Sacramentskerk in Tilburg zondag weer tot leven

Plankgas en stapvoets. Bouwpastoor van Oorschot had een grote zwarte auto, als een van de weinige die toen in de jaren vijftig een auto had. Maar die man kon helemaal niet autorijden. Als hij dan in zijn garage die naast de pastorie was wilde parkeren gaf hij plankgas met zijn koppeling helemaal ingedrukt. Hierdoor maakten de motor van de auto heel veel toeren en reed hij stapvoets de garage in, en wij als jeugd maar lachen. De ouders van Harrie leegde op zondagochtend geld klaar om in de kerk te kunnen zitten, dit was 15 cent per zitplaats en een dubbeltje voor de offerbak. Als jongste van vijf kinderen had Harrie een broer die 4 à 5 jaar ouder was. En in plaats van te zitten in de kerk, bleven ze staan. Harrie gaf dan het geld aan zijn oudere broer, zodat hij er sigaretten van kon kopen. Zijn broer was natuurlijk wel zo verstandig om Harrie met zijn tien jaar ook maar een sigaret te geven, want dan durfde hij thuis niks te zeggen.