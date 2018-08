Zorgen in het Zand om verdwijnen bushalte

TILBURG - Senioren in het Zand zien de bushalte in de Reitse Hoevenstraat tot hun onstentenis verdwijnen. De gemeente onderzoekt een alternatief.

Het plan van de gemeente om de bushalte aan de Reitse Hoevenstraat weg te halen, is slecht gevallen bij ouderen in Het Zand. De gemeente legt daar de snelfietsroute aan naar Waalwijk. Die wordt 4,5 meter breed, de straat krijgt eenrichtingsverkeer voor snelverkeer. ,,Uitgangspunt is dat buslijnen aan weerszijden van de weg haltes hebben", zegt een woordvoerder.

De bewuste buslijn 1 (Tilburg Noord- Sint Elisabeth Ziekenhuis) krijgt dan een halte aan de Ringbaan West, ter hoogte van cafetaria de Smickelaar. ,,Gevaarlijk, want dan moeten we vier drukken rijbanen over. En voor ouderen met een rollator is dat gauw tien minuten een kwartier langer lopen", zeggen Anny Staps (91) en Ria van Gestel (86).

Protestbrief

Beide bewoonsters van de Thomas van Aquinostraat staan niet alleen, zeker vijftig senioren tekenenden een protestbrief. Wijkraad 3West maakte bezwaar bij de gemeente. ,,Er wonen veel ouderen in de wijk, onder meer in de Parkflat, Postelstaete. Zij worden geacht zo lang mogelijk thuis te blijven, steeds meer mensen zijn slecht ter been", zegt Wilhelmien van Amelsfort van Senioren 3West.

Verzoeken voor overleg bleven volgens wijkraadvoorzitter Myriam van Loon tot op heden zonder resultaat. ,,Ons voorstel is de route wat om te leggen en een halte te maken aan de Postelse Hoeflaan, maar we hoorden dat dat te duur zou zijn." Zij wil dinsdagavond opheldering vragen tijdens een nieuwe inloopavond over de aanleg van de fietsroute.