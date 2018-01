Zorgen om vermiste Albert Duut, die voor het laatst werd gezien in Tilburg

Smeris keert terug in Tilburg, al wordt daar niets gefilmd

9 januari TILBURG - Fans verheugen zich er al op: zondag 14 januari start het vierde seizoen van tv-serie Smeris. En, zegt acteur Jeroen van Koningsbrugge (hij speelt de geharde rechercheur Theo Kamp) in een promotiefilmpje: ,,Dit hele seizoen is weer in Tilburg... gewoon weer terug waar we begonnen."