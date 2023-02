Zorgen over veiligheid bij Avian Thuiszorg, instelling houdt informatie achter voor de inspectie

eropuit Buiten is het koud, tijd voor winterfilm

De dagen zijn donker en buiten is het koud, het ideale moment om film te kijken. Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg introduceert winterfilms. In de Rode Salon wordt iedere zondag een interessante film vertoond. De eerste in de reeks is een film van Jaco van Dormael, Le Tout Nouveau Testament.

