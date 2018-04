Zorgen over vrachtverkeer het Laar

Direct omwonenden zien het kolossale gebouw van Rhenus met afgrijzen verrijzen, ook de bedrijven op het Laar zijn er niet gerust op. Ze voorzien de nodige verkeersoverlast zodra de distributiereus - naar verwachting in november - operationeel wordt.

Ze vrezen dat de infrastructuur van met name de dr Hub van Doorneweg en de Ringbaan-Zuid niet is berekend op alle vrachtverkeer in met name de ochtend- en avondspits. ,,Het bedrijf heeft 26 dockshelters voor op- en overslag. Dat wordt echt een probleem, ook met de schooljeugd op de Hub van Doorneweg", voorziet Niek van den Broek van hotel Ibis.

Gelijkmatig

Verkeersonderzoek wees in 2016 uit dat geen grote problemen te verwachten zijn. De geschatte 480 vrachtverkeerbewegingen per dag worden redelijk gelijkmatig over dag en nacht verdeeld. In de ochtendspits wordt per saldo 65 extra auto's verwacht. Dat zou bij het Laar niet tot onaanvaardbare wachttijden leiden. Alleen bij de aansluiting van de Ringbaan-West op de rijksweg ontstaan mogelijk doorstroomproblemen.