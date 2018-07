Zorgmanager (48) vast voor bestelen 90-jarigen in Tilburg, Rotterdam en Zwijndrecht

UPDATE Tilburgers in Poppelse kroeg gaan los bij winst België

22:18 POPPEL - Café Mieke Pap was vrijdag helemaal klaar voor de kraker België-Brazilië. De kroeg net over de grens in Poppel stroomde al vroeg vol en het vertrouwen in een zege was groot. Terecht, want België won met 2-1.