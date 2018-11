Zwembad Reeshof dicht door lekkage in dak

Schrijf­ster sliep een nachtje in Tilburgse boekhandel Gianotten en schrijft daar een verhaal over

10:37 TILBURG - Schrijfster en journaliste Pauline Broekema maakt een verhaal over haar logeerpartij bij boekhandel Gianotten in Tilburg. De auteur van onder meer ‘Het uiterste der zee’ sliep eind september in de Tilburgse boekhandel. Dat deed ze op verzoek van de redactie van boekenglossy ‘Vol van boeken'. Dat gratis tijdschrift wordt vanaf half november gratis via boekhandels verspreid.