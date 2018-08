Zwemmen voor zieke vrienden of familie: Tilburg haalt ruim twee ton bijeen tijdens Swim to fight Cancer

VIDEO Agenten in kogelweren­de vesten naar flat in Tilburg na geweld, vier arresta­ties

21:47 TILBURG - In een appartementencomplex aan de Griegstraat in Tilburg heeft zondag een geweldsmisdrijf plaatsgevonden. Drie mannen zijn hiervoor aangehouden. Later hield de politie een vierde man aan die het werk van de agenten belemmerde.