Aan de derby tussen TOP Oss en FC Den Bosch is nooit iets gewoon: ‘Zo'n wedstrijd moet je ook zo beleven’

TOP Oss hield op vrijdagavond een dubbel gevoel over aan het 1-1-gelijkspel tegen Jong Ajax. De twee doelpunten van Christian Rasmussen en Jearl Margaritha waren an sich een prima reflectie van de wedstrijd; de eerste helft was duidelijk voor de Amsterdamse beloftes, de tweede voor de thuisploeg.

,,Als je die eerste helft ziet, heeft Ajax constant de bal en kunnen wij totaal niet in onze drukmomenten komen. Dat hebben we daarna heel snel weggenomen. Daarvoor moet ik de spelers echt een groot compliment geven, ze zijn heel weerbaar geweest. Op basis daarvan is een punt terecht”, vond ook trainer van TOP Oss Kristof Aelbrecht.

Maar de strafschop die Justin Mathieu had moeten krijgen toen hij naar de grond gewerkt werd in blessuretijd, bleef knagen. ,,Honderd procent een penalty en als de scheidsrechter dat niet goed ziet, is dat wel balen”, sprak doelpuntmaker Margaritha.

Quote De spanning die bij een derby hoort moet je heel de week benadruk­ken Kristof Aelbrecht

,,Uiteindelijk heb je daar geen invloed op”, realiseerde hij, maar het naast zich neerleggen ging zo vlak na de wedstrijd nog niet. ,,Misschien later, als ik thuis ben met mijn vrouw.” Wat daar ongetwijfeld helpt, is de aanstaande geboorte van hun eerste kind, die elk moment plaats kan gaan vinden. ,,We wachten nog in volle spanning af. De wedstrijd zit nu nog in mijn hoofd, maar dat komt dan absoluut op de tweede plaats.”

Bijgepraat

Wat zijn trainer daarnaast in de hoofden van de spelers wil prenten, is het gewicht van de aankomende uitwedstrijd. Op papier eentje als alle anderen, waar de ploeg gewoon weer drie punten wil pakken. Alleen aan de derby met FC Den Bosch is nooit iets ‘gewoon’, zo weet Aelbrecht inmiddels ook. ,,Links en rechts ben ik bijgepraat en je hoort de supporters er nu al over scanderen. Dat het leeft mag wel duidelijk zijn. De geldt bij de spelers, en bij mij en de rest van de staf ook. Zo’n wedstrijd moet je ook zo beleven.”

Dat de Bosschenaren inmiddels laatste op de ranglijst zijn, zal hen naar punten doen watertanden. Aelbrecht weet beter dan de concurrent te onderschatten op basis van cijfers. ,,We gaan ons weer voorbereiden, zoals elke week. Kijken waar we tegen hen gevaarlijk kunnen worden. Dat gaan we op de normale manier doen, alleen het is wel een speciale wedstrijd, dus dat moeten spelers ook meekrijgen. De spanning die bij een derby hoort moet je heel de week benadrukken.”