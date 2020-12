Aan de keukentafel smeedt Wels strijdplan TOP Oss: ‘Kids kunnen kijken op TV wat ze willen, terwijl ik hier rustig werk’

De oefenmeester zit onder het genot van een kop thee zijn aankomende tegenstander te analyseren. Het is voor hem vaste prik de avond voor een wedstrijd. ,,Overdag kan ik dan mijn tijd besteden aan de spelers op de club. Als ik thuiskom kan ik wat eten, in de tuin voetballen met de kids. Die kunnen ’s avonds kijken op TV wat ze willen, terwijl ik hier rustig werk”, vertelt Wels. ,,Dan begint de wedstrijd écht te leven bij mij. Ik prent alles in mijn hoofd en zet dat de dag erop op papier voor de spelers.”