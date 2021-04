Aangesterkt TOP Oss maakt zich klaar voor strijd met Utrechtse beloftes

TOP Oss heeft een druk weekend voor de boeg. ,,Als gevolg van de wedstrijd die vorige week afgelast werd spelen we vrijdag, trainen we zaterdag en zondag, en spelen we maandag weer”, vertelt trainer Klaas Wels. ,,En dat zijn vaak heel leuke weekenden, als je op maandagavond kan concluderen dat er zes punten uit gehaald zijn.”

De eerste horde op die route is Jong FC Utrecht, dat TOP op vrijdagvond in eigen huis verwelkomt. ,,Ik vind dat Utrecht te laag op de ranglijst staat wat betreft het voetballend vermogen dat zij vaak op de mat leggen. Aan ons om er voor te zorgen dat we hen met nul punten naar huis laten gaan”, aldus Wels.

Om te helpen dat doel te behalen, kan zijn ploeg weer beschikken over Trevor David en Jan Lammers. ,,Zij hebben een week extra gekregen in hun herstel, en dat is voor beide spelers bevorderlijk geweest. Het maakt de keuze voor ons ruimer, en dat is heel prettig.”

Publiek

Ook het vooruitzicht eindelijk wat publiek te mogen ontvangen, stemt hoopvol. Als onderdeel van een Fieldlab-testevenement mogen een paar honderd mensen, mits binnen 48 uur voor aanvang negatief getest op het coronavirus, het ‘Osse Kuipje’ in. ,,Een heerlijk gevoel”, zegt middenvelder Lion Kaak, ,,ook als het er maar weinig zijn. Je hoort al iets meer na een actie; dat hebben we echt gemist.”

Het geeft bovendien wat extra cachet aan een bijzonder moment dat vóór de aftrap al plaatsvindt, als gevierd wordt dat Niels Fleuren onlangs tegen MVV zijn honderdste competitiewedstrijd voor TOP Oss speelde. ,,Het geeft aan dat ik een gewaardeerde kracht ben binnen de club”, zegt hij op nuchtere toon. ,,Maar het gaat om kwaliteit, niet kwantiteit. Ik speel liever tien goede wedstrijden dan honderd slechte.”

Een basisplaats is dit seizoen voor de routinier niet vanzelfsprekend meer. Mede door de blessure van Ruben Roosken werd er in de afgelopen weken vaak een beroep op de ervaring van Fleuren gedaan, die hielp zijn ploeg in de strijd om de vierde periodetitel te houden. Fleuren: ,,Als er mensen ontbreken moet je klaarstaan om dat in te vullen. Daar sta je voor.”