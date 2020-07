Aanvaller Leidsman (21) overtuigt staf TOP Oss en sluit op amateurbasis aan

Leidsman komt over van Almere City, waar hij voor de reserves uitkwam. De Amsterdammer heeft de clubleiding van de Ossenaren tijdens zijn proefperiode weten te overtuigen van zijn kwaliteiten, zegt directeur Peter Bijvelds: ,,Hij heeft in de voorbereiding een uitstekende indruk gemaakt. Hij is als geen ander in staat om met zijn rug naar de goal te spelen en anderen, of zichzelf, in stelling te brengen om een actie te ontwikkelen.”