Achttiende plek frustreert TOP Oss: ‘We hebben de kwaliteiten echt wel, moeten geduldiger zijn’

TOP Oss kon de stunt tegen Roda JC geen passend vervolg geven op bezoek bij De Graafschap. Veel lang om te treuren is er niet, want vrijdag komt PEC Zwolle naar het Frans Heesen Stadion. Ondanks de achtste nederlaag blijft TOP positief.

Hoofdtrainer Kristof Aelbracht zag dat er meer in zat bij De Graafschap dan de 2-0 nederlaag. ,,Het was een gelijkwaardige wedstrijd, met fases voor De Graafschap en fases voor ons. Dan is het zonde dat je niet met een punt naar huis gaat en misschien hadden we nog wel meer kunnen hebben.”

Wederom stond TOP met lege handen na negentig minuten, voor de achtste keer alweer dit seizoen. De TOP-coach was zelfkritisch na de kelderstrijd op De Vijverberg, waar Danzell Gravenberch (penalty) en invaller Hicham Acheffay de goals maakten. ,,We hebben het niet laten liggen op basis van mentaliteit of teamspirit. We moeten in balbezit de grootste stappen maken. Dat gedeelte moet bij ons naar een hoger niveau en dan ga je makkelijker je wedstrijden winnen”, doceerde hij.

Quote Tegen Roda JC zit het dan een beetje mee en dan zie je ook dat wij kwalitei­ten hebben. Dan is die achttiende plek nogal frustre­rend. Dean van der Sluys, TOP Oss

TOP zakte naar de achttiende plek op de ranglijst. Een positie die niet strookt met de kwaliteiten van de selectie, vond Dean van der Sluys. ,,Als je kijkt naar de wedstrijden tegen MVV en FC Eindhoven, dan vind ik dat je tegen MVV moet winnen en in Eindhoven kun je op basis van de tweede helft minimaal een punt pakken. Tegen Roda JC zit het dan een beetje mee en dan zie je ook dat wij kwaliteiten hebben. Dan is die achttiende plek nogal frustrerend.”

Veel tijd om te treuren en gefrustreerd te zijn, heeft TOP niet. De volgende speelronde staat alweer voor de deur. PEC Zwolle, de nummer drie die van MVV verloor met 0-1, komt vrijdag naar het ‘Osse Kuipje'. Hoe kan TOP op eigen veld zorgen voor een stunt?

Volledig scherm Dean van der Sluys aan de bal tegen De Graafschap. © Pro Shots / Stefan Koops

Strijdplan tegen PEC Zwolle

De linksback had wel een idee en pakte zijn glazen bol erbij. ,,We moeten zo lang mogelijk de nul proberen te houden en van daaruit gaan voetballen. PEC is een voetballende ploeg, misschien worden zij in dat geval ongeduldig en gaan ze rare keuzes maken waarvan wij kunnen profiteren.”

Van der Sluys benadrukte wel dat TOP het geduld aanvallend moet bewaren. Goals zijn vooralsnog spaarzaam (zestien). ,,Ik denk dat we soms iets rustiger moeten zijn. Niet alleen voor de goal, maar ook in de fases daarvoor om tot betere kansen te komen.”

Quote We moeten vasthouden aan ons plan om een hoger niveau te halen en je ziet dat we dan ook gevaarlijk worden als dat lukt. Kristof Aelbrecht, trainer TOP Oss

Ook hoofdcoach Aelbrecht dacht al na over een strijdplan. ,,We moeten vasthouden aan ons plan om een hoger niveau te halen en je ziet dat we dan ook gevaarlijk worden als dat lukt. Daar moeten we onze aandacht aan blijven geven.”

Volledig scherm Kristof Aelbrecht tijdens het duel met De Graafschap. © Pro Shots / Stefan Koops