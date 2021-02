Actief TOP Oss strikt ook transfervrije Hölscher

De 26-jarige Duitser kwam de afgelopen maanden uit voor het tweede team VfL Wolfsburg, maar de competitie waarin zij uitkomen ligt momenteel stil. Hölscher trainde mee met het eerste team van de club uit de Bundesliga om zijn conditie op peil te houden, waardoor TOP Oss-directeur Peter Bijvelds er alle vertrouwen in heeft dat hij snel inzetbaar zal zijn. “Tim heeft al langere tijd geen competitieduel gespeeld maar we hebben er vertrouwen in dat hij bij ons snel op conditioneel wedstrijdpeil komt. Te meer omdat hij in Duitsland op hoog niveau hard getraind heeft.”

Hölscher is geen vreemde in het Nederlandse voetbal, want hij speelde het grootste deel van zijn carrière tot nu toe bij FC Twente, waar hij in 2009 aan de jeugdselectie werd toegevoegd. De voorgaande twee seizoenen keerde hij weer terug bij de Twentenaren, na uitstapjes naar Chemnitzer FC, Go Ahead Eagles en het Deense Esbjerg fB. “Tim is een echte teamspeler met gevoel voor ruimte en diepgang”, zegt Bijvelds, die laat weten Hölscher al langer op het oog te hebben, maar hem eerder nog niet halen kon. “We willen hiermee onze ambities laten zien voor nu en in de toekomst. Vandaar dat ook een wederzijdse optie tot verlenging is afgesproken.”