Aderlating voor TOP Oss: spits Kay Tejan verruilt ‘Osse Kuipje’ voor de Champions League

Centrumspits Kay Tejan vertrekt van TOP Oss naar FC Sheriff. In slechts één seizoen als prof maakte hij er voldoende indruk om - op huurbasis - naar de Oost-Europese club die strijd om een plek in de Champions League te gaan.

Afgelopen zaterdag bij het oefenduel tegen Jong Ajax in Amsterdam viel het al vrijwel direct op dat Kay Tejan en Jearl Margaritha ontbraken bij TOP Oss. Het wakkerde geruchten over op handen zijnde transfers aan, en die zijn in het geval van de centrumspits nu bevestigd.

FC Sheriff uit de Oost-Europese stad Tiraspol verwelkomt hem op hun website. ,,Het team van FC Sheriff heet Kay Tejan van harte welkom en wenst hem veel succes in het geel-zwart tenue van onze club” meldt de club uit de Moldavische Super Liga.

FC Sheriff speelt daar op het hoogste niveau en gooide vorig jaar hoge ogen door in de groepsfase van de Champions League met 2-1 te winnen van uiteindelijke kampioen Real Madrid. Daarmee begeeft de carrière van de Amsterdamse spits zich in een sneltreinvaart. In de zomer van vorig jaar sloot hij na twee seizoenen bij amateurclub Kozakken Boys aan bij TOP Oss. Na slechts een jaar in het profvoetbal, stuift hij door naar een club op Europees niveau.

Indruk

Met zijn fysiek sterke spel maakte de 25-jarige Tejan al snel indruk op het Osse publiek. Toen een groep supporters een spandoek met een portret van hem en het woord GOAT (Greatest Of All Time) ophingen, viel hem dat in eerste instantie niet op. ,,Ik was zo gefocust op de wedstrijd. Totdat mijn moeder zei ‘Kay, wist je dat je gewoon een spandoek hebt?’ Toen zag ik het tijdens de wedstrijd daarna en dacht ik wel ‘Wow, prachtig’.” Zo kalm als hij naast het veld was, zo’n stormram bleek hij erop. Tejan ging geen enkel duel uit de weg.

Het leverde hem uiteindelijk 14 doelpunten in 26 wedstrijden op, en de titel van topscorer in de derde periode. FC Sheriff speelt vanavond al in de voorrondes van de Champions League tegen het Sloveense NK Maribor, Tejan is al direct speelgerechtigd voor dat duel. De spits staat officieel nog onder contract bij TOP Oss en is op huurbasis in Tiraspol, dat een optie tot koop in de overeenkomt opgenomen heeft.