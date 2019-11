Afstraffing voor TOP Oss bij MVV

Zowel TOP Oss als MVV haalde tot vrijdagavond slechts twaalf punten uit vijftien wedstrijden. Winst in deze kelderkraker betekende dus een sprong in het klassement. Die sprong werd uiteindelijk een salto voor thuisploeg MVV, dat TOP met 4-0 vernederde.

De wedstrijd in De Geusselt was krap vijf minuten onderweg toen Thijmen Goppel zijn allereerste competitiedoelpunt voor MVV maakte. De ADO-huurling kapte de Osse verdediging uit, en schoot de 1-0 voorbij de Franse goalie Damien Perquis. TOP lag echter zeker nog niet met de pootjes omhoog, want Cas Peters liet slechts drie minuten later op aangeven van Philippe Rommens de bal op de paal spatten.

Gevaarlijke acties volgden aan beide zijdes, maar er was er slechts één die ze ook binnen werkte. Na een half uur spelen stoomde Goppel opnieuw op naar voren, en legde af op de mee opgekomen Anthony van den Hurk. De captain van MVV schoot beheerst binnen met buitenkant rechts, en verdubbelde zo de voorsprong voor de thuisploeg.

MVV heeft duel stevig in handen

MVV had de wedstrijd daarop stevig in de hand, maar kon niet voorkomen dat Philippe Rommens er toch doorheen glipte. De Osse topscoorder van dit seizoen raakte de bal echter niet goed, en schoot vrij voor de goal naast. Vlak voor rust volgde nog twee sterke kopkansen voor TOP, maar zowel Rick Stuy van den Herik als Lorenzo Piqué zagen hun inzet gekeerd.

In de tweede helft werd het sprankje hoop dat Oss nog had vakkundig gedoofd door het tot vanavond als een-na-laatste geklasseerde MVV. De thuisploeg besloot zich te laten hangen en liet TOP lang spelen op hun helft van het veld, waarbij de Ossenaren nauwelijks de zestien meter in kwamen.

De thuisploeg loerde ondertussen op de counter, en beloonde zichzelf in de 68ste minuut voor die strategie. Perquis hield in eerste instantie nog met een uitstekende reflex een corner van de thuisploeg buiten zijn doel, maar Luc Mares kon in de rebound alsnog voor de derde treffer tekenen. Daarmee leek Oss murw geslagen, helemaal toen Joeri Schroijen niet viel later de 4-0 maakte.