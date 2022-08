Alblas juicht onderlinge concurrentie toe, wie er dan ook onder de lat komt te staan bij TOP Oss

Met de komst van voormalig Feyenoorders Ömer Gündüz en Toshio Lake heeft de Osse selectie zich verder uitgebreid. De middenvelder en centrumspits zijn echter niet de enige pupillen van Varkenoord die deze week met TOP Oss in verband werden gebracht. Diverse Feyenoord-fansites meldden dat de 20-jarige doelman Thijs Jansen mogelijk aan de Brabanders verhuurd zal worden. Jansen zou in Rotterdam te boek staan als talent dat men graag speelminuten in een profcompetitie op wil laten doen.

Het zou de keuze voor TOP des te opvallender maken: tweede keeper Lars van Meurs heeft onlangs voor drie jaar bijgetekend, en eerste keeper Norbert Alblas heeft nog een jaar te gaan op zijn contract. De club is weliswaar op zoek naar een derde keeper, maar speelminuten zijn voor die sluitpost verre van vanzelfsprekend. Of lonkt er soms een andere club voor Alblas? ,,Mijn focus ligt nu helemaal op TOP Oss”, antwoordt hij desgevraagd. De 27-jarige doelman steekt zijn ambitie op een hoger niveau te spelen weliswaar niet onder stoelen of banken, maar: ,,Dat zal ik eerst hier moeten bewijzen. Door zoveel mogelijk te spelen en de lijn die ik vorig jaar na de winterstop ingezet heb door te trekken.”

Routekaart

Alblas heeft het naar zijn zin bij TOP en ligt voor zijn gevoel goed op de routekaart naar zelfverbetering die hij met keeperstrainer Ronnie Buitenkamp uitgestippeld heeft. ,,Ik denk dat ik wat dominanter mag zijn, daar ben ik ook mee aan de gang. Mijn achterhoede, daar ben ik verantwoordelijk voor. Als je ons nu organisatorisch ziet staan, is het een wereld van verschil met de voorbereidingen. We zijn daar onderling en met onze technische staf druk mee bezig. Mooi dat dat er vorige week uitkwam.”

Zijn aandacht ligt echter op de wedstrijd die nog komen gaat, uit tegen Almere City. ,,Er liggen zeker kansen voor ons, mits we onze taken als team goed uitvoeren en als team opereren”, zegt Alblas. De club verloor zijn eerste duel uit in Venlo met 0-3, TOP won thuis van Jong Utrecht met evenveel goals. ,,Zij hebben een zware wedstrijd gehad vorige week, en zullen alles op alles zetten dat weg te poetsen. En wij juist om het goede gevoel te behouden. Het kan een mooie wedstrijd worden.” Net als de mogelijke concurrentiestrijd met een derde keeper, die hij alleen maar toejuicht. ,,Er móet een keeper bij, dat vind ik ook. Des te beter dat dat een goede keeper is, daar gaat het niveau alleen maar van omhoog.”

Almere City FC - TOP Oss Vrijdag 12 augustus, 20:00 uur Yanmar Stadion, Almere Scheidsrechter: Smit Vermoedelijke opstelling: Alblas; D. van der Sluys, Piqué, Van Eijma, David; Stuy van den Herik, Dekker, Mathieu; Margaritha, Ladan, J. van der Sluijs Laatste onderlinge duel: TOP Oss - Almere City FC (2-3), Vrijdag 22 april 2022 Bijzonderheden: Lorenzo Piqué keert terug van een blessure, en ook de herstelde Kyvon Leidsman traint weer met de groep mee. De terugkeer van die laatste en de komst van nieuweling Toshio Lake, betekent dat TOP Oss in een week tijd van één centrumspits (Delano Ladan) naar drie gaat.