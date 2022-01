Amateur Sekou Sylla van TOP Oss naar de eredivisie

Afgelopen zomer kwam Sekou Sylla over van amateurclub Excelsior Maassluis naar TOP Oss. Vrijdagochtend verscheen hij niet op de training, vanwege een medische keuring bij Cambuur Leeuwarden. Na slechts acht wedstrijden als prof maakt hij via de club uit de Friese hoofdstad al de overstap naar de eredivisie.

Sylla begon vol goede moed aan zijn eerste avontuur in het profvoetbal bij TOP Oss. Toch belde zijn zaakwaarnemer halverwege oktober wat gepikeerd naar directeur Peter Bijvelds over het uitblijven van speelminuten voor de 22-jarige linksback. ,,Ik denk dat hij er dichter bij zit dan jij denkt”, was diens antwoord. Nadat Sylla op het einde van die maand zijn eerste basisplek verdiende, ontwikkelde hij zich snel.

Sekou Sylla is een groeibriljant

TOP Oss-coach Bob Peeters beaamt dat hij een groeibriljant gebleken is. ,,Zijn vertrek is een domper voor ons, maar voor hem is het een fantastische stap. Als je puur kijkt naar onze resultaten is het heel straf”, aldus de Belg. ,,Maar als je naar onze manier van spelen kijkt en wat we van onze backs verlangen, snap je wel dat ze interesse in hem hebben.” Directeur Bijvelds had Sylla zelf ook graag een profcontract geboden, maar wenst hem alle succes bij zijn volgende stap. Op Instagram bedankt Sylla de Ossenaren voor zijn eerste minuten in het betaald voetbal.

Contract Ilounga Pata tot 2024

Wel slaagde Bijvelds erin Ilounga Pata vast te leggen tot 2024. De 21-jarige rechtsback kwam eveneens over vanuit het amateurvoetbal, en moest zich na het onverwachtse vertrek van Trevor David in rap tempo bewijzen. Bijvelds roemt het karakter dat hij daarbij getoond heeft. Tegen VVV maakte Pata in de laatste wedstrijd voor de winterstop bovendien zijn eerste doelpunt in het profvoetbal. ,,Een heel goede kerel die staat voor ons goede voetbal. Ik ben blij dat we hem voor langere tijd hebben vastgelegd, want ik denk dat zijn plafond nog lang niet is bereikt.”

Volledig scherm Ilounga Pata. © Pro Shots / Peter van Gogh