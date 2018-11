Asmelash en Janssen niet beschikbaar bij TOP Oss

Janssen liep zijn blessure op in de bekerwedstrijd tegen AFC, toen TOP Oss op een drijfnat veld speelde in het Olympisch Stadion. Trainer Klaas Wels over de zware charge die Janssen toen te verwerken kreeg: ,,Op dat veld had de scheidsrechter de spelers moeten beschermen, maar dat heeft hij niet gedaan. Zulke tackles, op een dergelijk veld kunnen gewoon niet.’’

Toch zal zelfs de blessure van Janssen het humeur van Wels niet kunnen bederven. TOP Oss is met een zesde plek op de ranglijst seizoen een trotse subtopper in de eerste divisie. ,,Mooi hė’’, zegt Wels over de loftuitingen van de voorbije weken. ,,Wij hebben niet de financiële middelen die andere clubs wel hebben, daarom zullen we iedere wedstrijd keihard moeten werken. Die manier van werken heb ik me voorgenomen toen ik hier op 15 maart 2017 aan het roer kwam. Het is mooi dat we nu van allerlei kanten positieve aandacht krijgen. Deze club zit in de lift.’’