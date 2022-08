Basisdebutanten Thijs Jansen en Toshio Lake mogen zich bij TOP Oss tegen VVV gaan bewijzen

Met nog minder dan een week te gaan tot het sluiten van de transfermarkt voor Nederlandse clubs op woensdag 31 augustus, wacht TOP Oss nog een grote verandering: onderhandelingen over een vertrek van eerste doelman Norbert Alblas naar een club in de eredivisie, verkeren in een vergevorderd stadium. ,,Ik ben hier gekomen om mezelf te verbeteren en een stap te kunnen maken”, zo laat een stralende Alblas na afloop van de training in Oss weten. ,,Dat is nu gelukt.”

De klap voor de club is geen onoverkomelijke. De sinds vorige week van Feyenoord gehuurde sluitpost Thijs Jansen zal tegen VVV zijn debuut voor de Ossenaren maken. Coach Kristof Aelbrecht sluit echter niet uit dat er nog andere spelers vertrekken voordat de woensdag gepasseerd is. Saillant detail in dat licht, is het mogelijk ontbreken van linksbuiten Jearl Margaritha in de basisopstelling. Op zijn positie staat tijdens de training Delano Ladan, die het centrum van de aanval verlaat ten faveure van Toshio Lake.

Tekst gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Delano Ladan in actie voor TOP Oss tegen jong FC Utrecht © Pro Shots / Remko Kool

,,Ik voel me daarin ook wel vrij”, zegt Ladan over zijn capaciteiten op de flank. ,,Ik ben een aanvaller die ervan houdt veel in de diepte te zijn, en dat kan ik in deze rol ook goed vervullen. Toshio is een sterke en balvaste spits. Het is fijn als ik daaromheen mijn loopacties kan maken, en kansen ga creëren.” Ladan is blij met de ontwikkeling die hij de Ossenaren ziet maken. ,,We groeien als team elke week, worden steeds beter. De afgelopen twee weken waren we ongelukkig in de goals die we tegen krijgen, maar we creëren zelf wel genoeg kansen.”

Fitheid

Hoofdtrainer Aelbrecht deelt dat sentiment. ,,In de voorbereidingen praat je veel over fitheid. Dat hebben we nu goed voor elkaar, alle spelers zijn fit. Nu ga je in op de details, de afstemming met elkaar. Dat gaat steeds beter.” Enkel naar de twee verliespartijen op rij kijken, geeft volgens hem een vertekend beeld. ,,De ontwikkeling die je ziet is niet belangrijker dan de punten, maar wel net zo belangrijk om sfeerbepalend te kunnen zijn.”

De 0-4 nederlaag die VVV afgelopen zondag te verwerken kreeg, gaf volgens hem eveneens een vertekende indruk. Aelbrecht zag in De Koel hoe verdediger Jens Jacobs in de eerste helft al een rode kaart krijgen, wat een groot aandeel in de verstoorde verhoudingen had. ,,Maar zo gek kan het voetbal zijn, want tegen De Graafschap waren zij, zeker in de eerste helft, de mindere partij. En daar wonnen ze de uitwedstrijd met 1-2.” Desalniettemin is hij er zeker van dat er tegen de Limburgers kansen liggen voor zijn ploeg. Ook daarin zit hij op één lijn met zijn pupil Ladan. ,,Als we het plan nastreven zoals we dat hebben afgesproken met elkaar,”, zegt die laatste, ,,moet het goed komen.”

TOP Oss - VVV Venlo Vrijdag 26 augustus, 20:00 uur Frans Heesen Stadion, Oss Scheidsrechter: Timmer Vermoedelijke opstelling: Jansen; D. van der Sluys, Piqué, Van Eijma, David; Stuy van den Herik, Dekker, Mathieu; Ladan, Lake, J. van der Sluijs Laatste onderlinge duel: VVV Venlo - TOP Oss (2-3), Vrijdag 18 december 2021 Bijzonderheden: Richonell Margaret traint sinds deze week weer mee in Oss. Vorig jaar werd hij door de Ossenaren gehuurd van AZ, dat zijn contract deze zomer niet verlangde. Na een stage bij Heracles, probeert Margaret nu in Oss snel een contract af te dwingen. Internet: bd.nl/toposs Twitter: @BD_TOPOss