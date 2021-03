Basiself de komende wedstrijden niet meer vanzelfsprekend bij TOP Oss

Voorspelbaar is de opstelling in de vierde periode voor TOP Oss niet meer. Klaas Wels wikt en weegt tegen FC Eindhoven volop over wat de juiste formatie moet blijken.

Wie het vertrouwen van Klaas Wels gewonnen heeft, moet er flink naast kleunen wil hij dat snel kwijtraken. De trainer van TOP Oss is er de man niet naar frivool te wisselen, en gaat graag van de kracht van een kernteam uit. In de laatste periode van dit seizoen, gooit hij het echter over een andere boeg. ,,In het begin van het seizoen ben je bezig met een proces; wil je een team samenstellen en ben je zoekende. Langzaam maar zeker werk je dan toe naar een vaste kern”, zo legt hij zijn werkwijze uit.

,,Nu moeten en mogen we het ons permitteren om niet meer naar het belang van individuele spelers te kijken. We kijken puur vanuit de ploeg gezien wat ons per duel het meeste kans op resultaat geeft. En dat kan van wedstrijd tot wedstrijd verschillen.”

Dat geldt met name voor de voorhoede, waarin elke resterende wedstrijd de keuze voor Kyvon Leidsman of Dennis van der Heijden als centrale spits opnieuw gemaakt wordt. Of wellicht de normaal op de flank spelende Mart Remans, die in het duel met NEC bewees in het centrum ook goed uit de voeten te komen.

Quote Er zijn drie opties voor wie we achterin naast Jan Lammers posteren Klaas Wels

Schorsing

Door de schorsing van centrale verdediger Lorenzo Piqué, die vanwege zijn rode kaart tegen NEC drie wedstrijden missen moet, komt er nog een nieuw dilemma bij. ,,Er zijn drie opties voor wie we achterin naast Jan Lammers posteren”, weet Wels. Aanvoerder Rick Stuy van den Herik kan naar de achterste linie geschoven worden, terwijl Lion Kaak zijn plek op het middenveld overneemt. Maar ook routinier Niels Fleuren, of verdediger Joshua Sanches kunnen in de verdediging soelaas bieden. ,,We gaan de voors en tegens van verschillende opties bespreken”, zegt Wels. De uitkomst daarvan moet vanavond blijken in het Eindhovense Jan Louwers Stadion.

Vermoedelijke opstelling: Geens; Roosken, Lammers, Sanches, David; P. Rommens, Stuy van den Herik, O. Rommens; Milts, Van der Heijden, Remans

Laatste onderlinge duel: TOP Oss - FC Eindhoven (0-1, Zaterdag 13 november 2020)

Bijzonderheden: FC Eindhoven heeft heel 2021 nog geen winstpartij gespeeld. TOP Oss heeft na een zware reeks van enkel verloren wedstrijden, vorige week met tien man tegen NEC een verrassende overwinning geboekt.