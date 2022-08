Bij TOP Oss zitten ze zeker niet stil, de club wordt steeds professioneler: ‘Maar de resultaten tellen’

De muur onder de C-tribune heeft een verse laag knalrode verf gekregen, het spelershome is opnieuw bevloerd, en er staan smakelijk geurende schalen klaar voor een gezamenlijke lunch. Trainer Kristof Aelbrecht is tevreden met de uitstraling van TOP Oss in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. ,,We hebben met de krachttraining een extra stap gemaakt, in samenwerking met een externe partij die ons voorziet van deskundigheid op dat gebied. Daar investeert de club in, en zo ook met voeding.”

Vanavond wacht Jong FC Utrecht in eigen huis als tegenstander. Als voormalig jeugdtrainer van PSV, kent Aelbrecht de beloftenteams goed. Zijn ploeg zal tegen hen moeten bewijzen voldoende geleerd te hebben uit de afgelopen zes weken voorbereiding. Door de vele stagiairs bij TOP, acteerde bovendien nog maar twee keer de daadwerkelijke kern van het team een hele wedstrijd. ,,Er moeten dingen worden blootgelegd, en dat is zowel bij het goed presteren tegen Jong Ajax als het zeer matig presteren tegen De Graafschap gebeurd”, aldus Aelbrecht. ,,Daarmee kun je aan de slag met z’n allen.”

In de voetsporen van opa

Een versterking die kort na dat laatste duel binnen werd gehaald, is Joep van der Sluijs. Een buitenspeler die van NEC gehuurd wordt, en zowel op beide flanken als het middenveld uit de voeten kan. Het liefst staat hij echter rechtsvoor, precies de plek waar de rood-witte buren ten westen van Nijmegen het zwakst bezet bleken.

Bij een drietal gepensioneerde supporters die tijdens de training in het ‘Osse Kuipje’ komen kijken, kan hij op een warm onthaal rekenen. ,,Doe je opa de groeten!”, roepen zij hem toe, refererend aan Gerrie Gerrits, die in de jaren zestig furore maakte als spits van NEC, en in de jaren zeventig voor SV TOP uitkwam. ,,Ik spreek hem straks weer, zal ik doen”, roept de kleinzoon vrolijk terug. ,,Hij vindt het heel leuk dat ik hier nu ook speel”, vertelt Van der Sluijs even later. ,,We bellen heel vaak, over hoe de training ging, en dat soort dingen.” De rechtsbuiten treedt met plezier in de voetsporen van zijn grootvader. ,,Ik wil hier minuten maken en een goed niveau halen.”

Dat laatste is op te tekenen uit de mond van elke voetballer die zich bij een nieuw team voegt, maar de lach op het gezicht van Van der Sluijs, maakt dat het als meer dan een cliché klinkt. ,,Ik heb er écht zin in, ben blij om hier te zijn.”

En na een laatste overleg van de technische staf, is het dan eindelijk tijd voor de lunch met het team. ,,Het stemt mij positief, maar vooral ook de spelers”, zegt Aelbrecht over de professionaliseringsslag waar die maaltijd deel van is. ,,Die zien echt wel dat er iets aan de hand is bij TOP Oss. Maar uiteindelijk draait het om de resultaten. Als we straks drie keer verliezen, geeft niemand er iets om dat we professionele krachttraining krijgen en een paar keer per week met zijn allen lunchen.”