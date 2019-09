Blessuretijd nekt TOP Oss tegen NAC: 0-1

TOP Oss buitte vrijdagavond het overwicht op een matig openend NAC in de eerste helft niet uit. Het verspeelde in de allerlaatste seconde een punt in een behoorlijk spannende tweede helft.

De bezoekers uit Breda lieten in de eerste helft geen spel zien dat hun tweede plek op de ranglijst verraadde. De elf spelers van trainer Klaas Wels stelden daar vervolgens geen onaardige acties tegenover. Opdam kon al vroeg in de wedstrijd Hutten diep weg zetten, die vlot aflegde op Çelik. Die raakte de bal net niet lekker, waardoor deze naast het doel zeilde. Minuten later stoomde Piqué als een stormram het veld over, maar miste de mee opgekomen Hutten bewegingsruimte voorin om daarop af te ronden.

Een half uur lang leek er zo een onvermijdelijke openingstreffer voor TOP in de lucht te hangen, maar de Ossenaren wilden maar niet scherp genoeg worden om munt te slaan uit een zwak presterend NAC. Na een half uur bracht hun trainer Brood al zijn eerste wissel in: Mashart eruit, Filipovic erin. Een teken aan de wand voor een wedstrijd waarin hij uiteindelijk al snel in de tweede helft door zijn drie wissels heen zou zijn.

Stekelig

Na de rust ontpopte NAC zich tot een stekelige tegenstander en bleef de wedstrijd continu heen en weer kantelen. In de 65ste minuut wisselde Wels aanvaller Peters voor Langedijk en de geblesseerde Çelik voor Overgoor. Het meest fris achter de oren bleken echter Philippe Rommens en Lars Hutten, die kort daarop allebei dicht bij de openingstreffer kwamen.

Tien minuten voor het einde lag het momentum duidelijk bij NAC, vijf minuten later was het juist Langedijk die aan de rand van het strafschopgebied een doelpunt op de schoen had, maar de bal kwijtspeelde aan de Bredase verdediging.

Ruim in de blessuretijd was het dan Filipovic die voor NAC alsnog de wedstrijd besliste met een bijzonder late openingstreffer. NAC-keeper Nick Olij, vorig seizoen nog in Osse dienst, hield het doel aan de overzijde wel schoon, waarmee de huldiging die hij na afloop van de wedstrijd in Oss kreeg, voor de thuisploeg een wat zurige bijsmaak gekregen zal hebben.